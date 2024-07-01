نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تحبط عملية تهريب أسلحة من الأردن للضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرئيلي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لتهريب أسلحة كانت في طريقها نحو الضفة الغربية انطلاقا من الأردن.

وقال الجيش في بيان: " أحبطنا محاولة لتهريب 75 مسدسا وعشرات الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية".

وأوضح أن البحث لا يزال متواصلا لتوقيف 3 مشتبه بهم اجتازوا السياج من منطقة الأغوار.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية لتهريب الأسلحة تعد الأكبر من الأردن باتجاه الضفة الغربية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

وتشهد الضفة الغربية التي تمارس فيها السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا حكما ذاتيا محدودا تحت الاحتلال الإسرائيلي أسوأ اضطرابات منذ عقود بالتوازي مع الحرب في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس.