العالم اليوم - في أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

انتم الان تتابعون خبر في أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 08:18 صباحاً - توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر الأحد 10 ذي الحجة ، مهللين مكبرين، تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدّوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة".

وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، حيث يأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن ، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، حيث يبدأون بنحر هديهم ثم بحلق رؤوسهم ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

وبعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرًا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.

وعاش الحجيج في نفرتهم الهدوء والسكينة، تحفهم عنايته سبحانه وتعالى، ثم جهود العديد من القطاعات التي التزمت الخطط المرسومة لتحركات الحجيج بين المشاعر المقدسة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، نجحت مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر بعد أداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.