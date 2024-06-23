ليلى زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى، وهي ترتدي بلوزة باللون الأسود، ونسقت معه تسريحة شعر منسدلًا، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

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آخر أعمال ليلى أحمد زاهر الغنائية



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ليلي أحمد زاهر أغنية“ كلمة أخيرة ”، التي تعد أول أعمالها الغنائية وتصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كلمات الأغنية



وتقول كلمات الأغنية

أنا من زمان خوفتني

هزيتلي ثقتي وسبتني

جيتلك عشان كان نفسي أعيش

وأنا جاية أعيش.. موتني

بقى دي النهاية وده اللي بتحاسب عليه؟

أنا من زمان خوفتني

ولغيت مشاعري هزمتني

إزاي هقول.. وبأي عين

شوفتك في يوم بتحبني

جاوب سؤالي وقولي مرة كسبت إيه؟

حكايات وعود مين اللي قال.. مش برضه كان إحنا

مين اللي علقنا في غرام.. وأذانا وجرحنا

حكايات وعود مين اللي قال.. مش برضه كان إحنا

لو كان راحتنا في الفراق.. ده يا

ريته ريحنا.

محتاجه أنام.. وأصحى في يوم ألاقي قلبي نسيك

أنا طول حياتي كلها

حابسة مشاعري لوحدها

قافله عليها الباب عشان

ماتجيبش حد يذلها

أنا كنت فاكرة ده اللي هيجيب الأمان

وأما فتحت الباب لقيت

أذيتها ومعاها إتأذيت

يا ريت فضلت لوحدي يوم

ولا حد قرب منها

ولا حد حاول يبقى ليه أصلا مكان

حكايات وعود مين اللي قال.. مش برضه كان إحنا

أنا طول حياتي كلها

حابسة مشاعري لوحدها

قافله عليها الباب عشان

ماتجيبش حد يذلها



مين اللي علقنا في غرام.. وأذانا وجرحنا.