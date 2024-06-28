حقيقة بدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "الغرفة 207"

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بعض الأخبار التي تفيد ببدء التحضيرات للجزء الثاني من مسلسل "الغرفة 207" ولكن حتي الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن بدء تحضيرات الجزء الثاني من المسلسل.

والجدير بالذكر أنه قد أعلن المخرج محمد بكير في تصريحات صحفية منذ عدة شهور عن بدءه بالفعل التحضيرات للجزء الثاني من المسلسل من حيث بناء الديكورات وأماكن التصوير والموسيقي التصويرية وقد تم تسليم السيناريو لكل ممثل وممثلة.

أبرز مشاهد الحلقة الأخيرة من الجزء الأول لمسلسل "الغرفة 207"

ويأتي المشهد الأخير بعد ذلك في عام 1934 ويجد جمال نفسه بالغرفة وعليه آثار رماد الاشتعال والغرفة متجددة ولم يجد بها أي شئ من آثار اشتعال النيران بها وتظهر شيرين ولكن مظهرها ليس كما تعود عليه جمال.

وانتهت الحلقة وكتب عليها "نهاية الجزء الأول" وهذا يؤكد ما قاله مخرج العمل عن وجود جزء ثاني من مسلسل "الغرفة 207"

الفكرة الدرامية لمسلسل الغرفة 207

مسلسل «الغرفة 207»، تدور أحداثه بشكل عام حول البطل جمال الصواف (محمد فراج) الشخصية الغامضة التي مرت بالعديد من المواقف المأساوية في ماضيها، ويترك صواف الفيوم ويذهب ليعمل كـ موظف إستقبال في إحدي فنادق مرسي مطروح، ويتم الموافقة عليه من الخواجة «مايكل» صاحب الفندق، ويبدأ جمال في عمله ولكن تحدث له مواقف تغير مسار حياته تحديدًا عند دخوله الغرفة الملعونة رقم 207.

ويأتي مسلسل «الغرفة 207» ضمن أهم وأبرز الأعمال الدرامية المقتبسة من روايات الكاتب الراحل د. أحمد خالد توفيق، حيث تم تحويل رواية «سر الغرفة 207» إلي مسلسل درامي مكون من 10 حلقات في الموسم الأول منه، وجاري تنفيذ الجزء الثاني من العمل، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، برغم من أنه ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة وإنتاجًا من منصة رقمية؛ إلا أنه أستطاع أن يُقدم محاكاة درامية، لأهم روايات الراحل د. أحمد خالد توفيق، في قالب فني يمتاز بإيقاعه السريع وأحداثه المشوقة.

الحقبة الزمنية لمسلسل الغرفة 207

ودرات أحداث الجزء الأول فى إطار درامي تشويقي، فى سبعينيات القرن الماضي تحديدًا في سنة 1968، بمدينة مرسي مطروح في فندق شهير يسمي «لونا»، ويتواجد في هذا الفندق غرفة تحمل رقم 207، وهي غرفة مُبهمة تحدث فيها جرائم متكررة، والعجيب في الأمر هو عدم غلق هذه الغرفة.

فريق عمل مسلسل الغرفة 207

مسلسل «الغرفة 207» من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، كامل الباشا، يوسف عثمان، سلوى عثمان، سمر علام، وعدد من ضيوف الشرف علي مدار كل حلقة أبرزهم بيومي فؤاد، محمود حافظ مريم الخشت، علي الطيب، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من الفنانين، المسلسل من إخراج محمد بكير، وكتابة وحوار تامر إبراهيم.