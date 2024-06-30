نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة الحدود الشمالية يقدم العزاء لأسرة الخليوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، العزاء والمواساة لرجل الأعمال علي بن صالح الخليوي وإخوانه وذويه في وفاة زوجته وابنته إثر حادث مروري رحمهما الله.

ودعا سموه، الله تعالى أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الخليوي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء