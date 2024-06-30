في أسبوعين.. أغنية "القاضية" تكسر حاجز 3 مليون وتحتل المركز الثالث

القاهرة - محمد ابراهيم -



احتلت أغنية القاضية المرتبة الثالثة في تريند يوتيوب، كاسرة حاجز ال 3 مليون مشاهدة في أسبوعين فقط من طرحها،وهى الأغنية الرسمية لفيلم ولاد رزق 3 الذي حقق نجاح كبير خلال هذه الفترة.



تفاصيل أغنية القاضية

والأغنية من كلمات إسلام شيندي وحازم إكس، ألحان إسلام شيندي، توزيع أحمد توينز.

كلمات أغنية القاضية



إحنا أسود الأرض

ننحت في الصخر مانتعبش

نعدي البحر مانغرقش

لو كلنا الجو مانشبعش

لو كنت العو مابنخافش

نلعب بالنار مانتلسعش

ملوك الضرب ماتراجعش

عن حقنا مانتنازلش

مع الأشبال مانتعاملش

عشان إحنا ولاد رزق

مايتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا ياا



مايتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

أسود الأرض ولينا اسمنا ياا

لو بطلت نيجي ندورها

لو ضلمت نيجي ننورها

قيمة وقامة ولينا طلة

أبطالها عشان عارفين أسرارها

دخلتنا ترعب الوشوش

لكل دول عاملين حدود

فلو جريت جري الوحوش

مش هتفلت من الأسود

مايتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا ياا

إحنا جينا نعمل شغب

كله شافنا اتخض قلب

عملنا فلوس ترص جبل

ده التراب في إيدينا دهب

مش جايين وإيدينا فاضية

لا جايين نديكوا القاضية

عينا دايما على القمة

عشان كده بنعمل عظمة

أحداث ولاد رزق 3



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.