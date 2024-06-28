لهذا السبب... كاظم الساهر يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنان كاظم الساهر تريند محركات بحث جوجل، فور إعلانه عن موعد إحياء حفله غدا 28 من يونيو بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد غياب دام عامين، حيث من المقرر أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.

حيث شارك الفنان جمهوره ومتابعيه بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" ، وأرفق بالبوستر تعليقاً قال فيه : "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

تعليقات الجمهور على منشور كاظم الساهر

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات هتنور مصر، أن شاء الله هتكون تريند، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في القاهرة



وعلى صعيد آخر ، كشفت الشركة المنظمة لـ حفل كاظم الساهر في مصر عن أسعار تذاكر الحفل والتي جاءت على 3 فئات، الفئة الأولى 7 صفوف وتتدرج الأسعار بين 26 إلى 32 ألف جنيه، وفق ترتيب الصفوف، بينما الفئة الثانية تتراوح أسعارها من 12 إلى 25 ألف جنيه، بالتدريج على 14 صفا، والفئة الثالثة تتراوح أسعارها من 2400 إلى 12 ألف جنيه بالتدريج على 11 صفا.