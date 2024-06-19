المبعوث الأمريكي إلى لبنان: محاولات التهدئة في الشمال باءت بالفشل

جدة - نرمين السيد - المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، إن "محاولات التوصل إلى اتفاق تهدئة في الشمال باءت بالفشل"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية: الخلافات الأخيرة بين نتنياهو وواشنطن تعرقل جهود التهدئة على الحدود مع لبنان. ويواصل مئات المستوطنين التظاهر في عسقلان ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

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