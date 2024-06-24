إسعاف غزة: الاحتلال الإسرائيلي استهدف 500 من طواقمنا منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - سيارات إسعاف تحمل مصابين ومرضى فلسطينيين في غزة

قالت هيئة الإسعاف في غزة، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 500 من طواقمها منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وطالبت هيئة الإسعاف في غزة، المنظمات الدولية بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للأطقم الطبية، فيما يمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف والقوانين الدولية. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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