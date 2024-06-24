مستوطنون يضرمون النار في أراضي قرية قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - نابلس بالضفة الغربية

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن مستوطنون أضرموا النار في أراضي قرية قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.





وكانت قد قالت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة النبي إلياس شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول 7 شهداء و22 مصابا إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء استهداف الاحتلال مواطنين بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع. وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37626 شهيدًا و86098 مصابًا منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

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