جدة - نرمين السيد - تشييع أحد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهيدا و86377 مصابا منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 60 شهيدا و140 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. وقبل قليل، أفاد الإعلام الفلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا مكثفا على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 9 شهداء. وتواصل طواقم الدفاع المدني بغزة، البحث عن الضحايا تحت أنقاض منزل استهدفه الاحـتلال في بيت لاهيا وانتشلت حتى الآن 10 جثامين. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 47 عملية هدم طالت 66 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية.

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