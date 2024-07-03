العالم اليوم - سمو العقارية السعودية توقع عقدا بـ1.3 مليار ريال مع "جبين"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 11:18 صباحاً - قالت شركة سمو العقارية السعودية، الأربعاء، إنها وقعت عقدا مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) بقيمة 1.3 مليار ريال (346.54 مليون دولار).

وقالت سمو في بيان للبورصة السعودية إن العقد يتعلق "بتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء 1104 وحدة سكنية متكاملة بكامل الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية". ويسري العقد من تاريخ التوقيع، وتبلغ مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية. وتوقعت سمو أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها اعتبارا من بداية أعمال التطوير والتنفيذ في المشروع.

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