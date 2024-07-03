العالم اليوم - أزمات الموظف النفسية.. هل السبب تدخلات المدير؟

انتم الان تتابعون خبر أزمات الموظف النفسية.. هل السبب تدخلات المدير؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 11:18 صباحاً - ماذا نشرت على حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ إلى أين ستذهب بعد انتهاء دوامك؟ هذه أسئلة قد يطرحها بعض المديرين على موظفهم.

ويؤكد الخبراء أن مثل هؤلاء المديرين يتعاملون مع موظفيهم على أنهم ملكية شخصية لهم ويتدخلون في كل تفاصيلهم التي لا تقتصر على العمل فقط خبراء نفسيون قالوا إن ما يسمى بالإدارة التفصيلية تسبب للموظف الكثير من الأمراض والمشكلات النفسية التي تجعل حياته جحيماً.

ووفق الدراسة، يعد هذا النوع من المديرين الأكثر صعوبة وإرهاقاً لنفسه ولمن حوله ويرى الخبراء أنه يمكن تمييزه بمجموعة من السمات البارزة فمثلا، هذا النوع من المديرين يقف على رأس فريق العمل لمراقبة ما يعمل عليه كل فرد ويسأل باستمرار عن التحديثات وما وصلت إليه الأمور ولا يسمح لفريق العمل باتخاذ مبادراتهم الخاصة إضافة إلى ذلك، لا يكون المدير التفصيلي راضياً أبداً عن النتائج كما يركز على التفاصيل غير المهمة ويتدخل في التفاصيل الشخصية للموظفين معتبراً أنها ستؤثر على جودة العمل وطريقته.

بحسب دراسة مسحية أجرتها شركة المالكة لتطبيق التوظيف مونيستر فإن 73 بالمئة من الموظفين الذين يعملون في ظل الإدارة التفصيلية يعانون من الصداع و 68 بالمئة منهم يعانون من التعب و 55 بالمئة يعانون من مشاكل بالمعدة و 47 بالمئة يعانون مشاكل في النوم لكن هذه ليست كل الأثار، فهي مجرد أعراض لمجموعة من المشكلات النفسية.

ففي الجانب النفسي، تؤثر الإدارة التفصيلية على الصحة النفسية للعاملين مع مدير من هذا النوع وهو ما يبدو واضحاً في عدد من التأثيرات أهم أرتفاع مستويات التوتر لدى الموظفين وأكد الخبراء أنه يمكن أن يتطور التوتر المستمر لدى البعض إلى الإصابة بالاكتئاب والأرق ما يجعل من الصعب الحفاظ على توازن صحياً بين العمل والحياة.

في هذا السياق، يوضح خبير التنمية البشرية وإعداد القادة محمد ثائر عبد الحليم خلال مداخلته في برنامج "الصباح" على قناة دوت الخليج، أن علم النفس الذي يدرس الأنماط القيادية يشير إلى أن القيادة تبدأ بعد تجاوز مرحلة الإيغوسنتريك. هذه المرحلة تُعرف بحالة عقلية تتسم بالأنانية عند الأطفال وهي ضرورية لتلبية احتياجاتهم العاطفية والنفسية. عندما يدخل الفرد مرحلة المراهقة، التي تعد فترة انتقالية بين الطفولة والرشد والنضج، يبدأ ظهور سمات القيادة الحقيقية بعد اجتياز هذه الفترة الانتقالية.