عاجل.. جيش الاحتلال: الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بزعم أن هناك معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، في إضرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية مروعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما رفع حصيلة العدوان على القطاع إلى 37765 شهيدا و86429 مصابا منذ 7 أكتوبر. وقبل قليل، وقعت إصابات جراء انفجار سيارة مفخخة في هرتسليا شمال تل أبيب. كما دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الغربي شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار التصعيد المستمر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان.

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