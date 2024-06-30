المطعني: الاحتلال يقلص شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة إلى 60 شاحنة يوميا

جدة - نرمين السيد - عرقلة المساعدات لغزة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه بعد انقطاع 3 أيام من منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبرت من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبو سالم 31 شاحنة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الأساسية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.





وأضاف "المطعني"، في رسالة على الهواء عبر "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي رعد عبد المجيد: "عبرت أيضا 8 شاحنات من الوقود تنوعت بين السولار والغاز والبنزين، ولكن الملاحظات التي نرصدها هنا تقليص حجم كبير من المساعدات مقارنة بالأشهر الماضي، فقد انخفض إلى قرابة 60 شاحنة يوميا في المتوسط، وذلك في هذا الشهر يونيو الجاري". وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية": "في شهر مايو، فإن منظمة يونيسيف قالت إنه كان من أكثر الشهور التي تقلصت وانخفضت المساعدات فيها بشكل كبير مقارنة بشهر إبريل الذي كان متوسط الشاحنات فيه 166".

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