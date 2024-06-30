نائبة متحدث اليونيفيل: الموقف صعب على الحدود بين لبنان وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - كانديس أرديل نائبة المتحدث باسم يونيفيل

قالت كانديس أرديل نائبة المتحدث باسم يونيفيل للقاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن الموقف الآن كثيف للغاية ويتسم بكثير من الصعوبات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.





وأضافت كانديس أرديل، أن يونيفيل تعمل على خفض التصعيد وبذل كل الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة.

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