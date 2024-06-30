ماكرون يحث الناخبين على عرقلة اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - قال إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، اليوم الأحد، إن ماكرون يحث الناخبين على عرقلة اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف أن ماكرون يدعو إلى "تحالف كبير" في مواجهة اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية.

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