جدة - نرمين السيد - أكدت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن دعوات استبدال الرئيس جو بايدن بمرشح ديمقراطي آخر سيؤدي إلى الفوضى.





وكان أعضاء بارزون بالحزب الديمقراطي قد استبعدوا احتمال استبدال الرئيس الأمريكي بمرشح آخر عن الحزب، بعد أداء ضعيف في المناظرة الرئاسية الأخيرة أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، ودعوا أعضاء الحزب إلى التركيز بدلا من ذلك على تبعات فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلوسي تحذر من دعوات استبدال بايدن بمرشح ديمقراطي آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.