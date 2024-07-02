بعد العدوان على غزة.. استطلاع: تزايد القلق في أمريكا بشأن معاداة السامية

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جالوب" للدراسات والأبحاث أن 81% من الأمريكيين يعتبرون معاداة السامية في الولايات المتحدة مشكلة "إلى حد ما" أو "خطيرة للغاية"، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 57% التي تم تسجيلها في الاستطلاع ذاته عام 2003.
ولفت الاستطلاع إلى أن 74% من الأمريكيين يرون أن الإسلاموفوبيا تمثل مشكلة خطيرة إلى حد ما، و33% وصفوا التحيز ضد المسلمين بأنه مشكلة "خطيرة للغاية" في الولايات المتحدة. وبالنسبة لمعاداة السامية، أشار 49% من الأمريكيين إلى أنها تمثل مشكلة "خطيرة للغاية".
وأشارت نتائج مؤسسة "جالوب" إلى أن القلق من معاداة السامية يزداد بين الأمريكيين الأكبر سناً، حيث أكد 66% من المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر أن الأمر خطير للغاية، ووافقهم الرأي 55% من الفئة العمرية بين 50 إلى 64 عامًا. في المقابل، اعتبر 36% فقط من الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أن معاداة السامية مشكلة خطيرة للغاية.
وأظهر الاستطلاع أن القلق من معاداة السامية يزداد بين الأمريكيين الأكبر سناً، حيث أكد 34% من الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أن التحيز ضد المسلمين مشكلة خطيرة للغاية. وفي الفئة العمرية بين 50 و64 عامًا، وافق 32% على هذا الرأي، وهو نفس النسبة لمن هم دون 50 عامًا.
أُجري الاستطلاع بين 1 و23 مايو الماضي 2024، وشمل 1024 شخصًا بالغًا عبر مقابلات هاتفية، مع هامش خطأ بلغ +/- 4 نقاط مئوية.
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