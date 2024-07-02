عاجل.. مسيرة إسرائيلية تشن غارة على الطيبة وطيران الاحتلال يحلق جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - انفجار جنوب لبنان

أغارت مسيرة إسرائيلية على الطيبة جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد به أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن "الطيران الإسرائيلي حلق فوق صور والنبطية وصيدا جنوبي لبنان". وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة الأبعاد بين إسرائيل وحزب الله.

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