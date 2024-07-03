مولدوفا: لا دولة في العالم تستطيع أن تملي علينا ما يجب فعله

جدة - نرمين السيد - قال ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا، إنهم اقتربوا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.





وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تملي على دولته ما يجب فعله، مؤكدا على أنهم يعملون على أن يكون لديهم القدرة على التكيف مع القوانين الأوروبية. وتابع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل سلبي، مشددا على أنهم سيواصلون تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا عبر كل أنواع المساعدات.

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