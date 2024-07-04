هزيمة تلوح في الأفق.. حزب المحافظين البريطاني يواجه خطر إنهاء حكمه

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "هزيمة تاريخية تلوح في الأفق.. حزب المحافظين يواجه خطر إنهاء 14 عاما من حكمه".





وقال التقرير "ساعات وتنتهي مبارزة العمال والمحافظين الانتخابية، ليبدأ بعدها المنتصر رحلة البحث عن حلول لمشاكل البلاد المتعددة، لاسيما الاقتصادية".

وأضاف "المحافظون الذين حققوا فوزا تاريخيا في الانتخابات الماضية عام 2019 وحصدوا 365 مقعدا من أصل 650 تنتظرهم هزيمة تاريخية هذه المرة بحسب استطلاعات الرأي التي قال عدد منها إن عدد مقاعد المحافظين في البرلمان المقبل قد لا يتجاوز 100".

وأوضح التقرير أن أسباب هذا الانهيار يعلمها الناخبون بوضوح، فهم مَن دفع فاتورتها خلال السنوات الأخيرة، فقال أحد الناخبين، إن حزب المحافظين أوقف زيادات الأجور في القطاع العام على مدار 15 عاما، وحينما يقومون بالإضراب، فهم لا يضربون من أجل زيادة الأجر، بل استعادة ما فقدوه على مدار 15 عاما.