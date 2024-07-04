- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - حزب المحافظين البريطانى
وقال التقرير "ساعات وتنتهي مبارزة العمال والمحافظين الانتخابية، ليبدأ بعدها المنتصر رحلة البحث عن حلول لمشاكل البلاد المتعددة، لاسيما الاقتصادية".
وأضاف "المحافظون الذين حققوا فوزا تاريخيا في الانتخابات الماضية عام 2019 وحصدوا 365 مقعدا من أصل 650 تنتظرهم هزيمة تاريخية هذه المرة بحسب استطلاعات الرأي التي قال عدد منها إن عدد مقاعد المحافظين في البرلمان المقبل قد لا يتجاوز 100".
وأوضح التقرير أن أسباب هذا الانهيار يعلمها الناخبون بوضوح، فهم مَن دفع فاتورتها خلال السنوات الأخيرة، فقال أحد الناخبين، إن حزب المحافظين أوقف زيادات الأجور في القطاع العام على مدار 15 عاما، وحينما يقومون بالإضراب، فهم لا يضربون من أجل زيادة الأجر، بل استعادة ما فقدوه على مدار 15 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزيمة تلوح في الأفق.. حزب المحافظين البريطاني يواجه خطر إنهاء حكمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.