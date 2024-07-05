نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الهندي يحصل على دفعة من رشاشات كلاشينكوف "АК-203" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة "روستيخ" أن شركة Indo-Russian Rifles Private Limited الروسية-الهندية، سلّمت الجيش الهندي 35 ألف بندقية كلاشينكوف هجومية من نوع "AK-203".

وأشارت "روستيخ" إلى أن الهند هي أول دولة أجنبية بدأت بإنتاج رشاشات كلاشينكوف من الفئة "AK-203" على أراضيها، وهذه الرشاشات تعتبر نسخا مطورة عن رشاشات "AK-200" المجهزة بطلقات من عيار (7.62/39) ملم التي يستخدمها الجيش الهندي.

ونوهت "روستيخ" إلى أن بنادق "AK-203" موثوقة وسهلة الاستخدام، وتنتج باستخدام آلات معتمدة متوافقة مع التقنيات الروسية، وأن جميع آلات إنتاج هذه البنادق شحنت من روسيا إلى مصنع Korwa Ordnance Factory الهندي، وتم تجهيز مرافق الإنتاج في المصنع بالكامل.

ومن جهته قال مدير عام "روستيخ" سيرغي تشيميزوف: "كل شيء في مشروع صناعة هذه البنادق يتماشى مع برنامج (صنع في الهند) وبرنامج (الهند المعتمدة على الذات)، الهدف من المشروع هو توطين إنتاج رشاشات AK-203 في الهند بنسبة 100%".



يبلغ وزن بندقية "AK-203" الرشاشة 4 كيلوغرامات تقريبا، وطول سبطانتها 415 ملم، ويمكنها إطلاق 700 طلقة في الدقيقة، كما جهّزت بأخمص متحرك، وسكك لتثبيت الملحقات الخارجية، مثل النواظير والمصابيح وأجهزة التسديد الليزرية