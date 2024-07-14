مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم مستعمرون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن مستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها في البلدة القديمة من مدينة القدس، خاصة عند بوابات الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

يذكر أن وتيرة اقتحامات المستعمرين والمتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة زادت بشكل كبير، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.