إعلام عبري: انفجار عبوة ناسفة وتصاعد أعمدة الدخان في تل أبيب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام عبري، بسماع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب وتصاعد أعمدة الدخان.





وذكرت وسائل الإعلام، أن ذلك جاء نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة بن يهودا في تل أبيب.

وكانت مصادر أمنية، قالت اليوم الخميس، إنَّ شخصين على الأقل قتلا، وأصيب أكثر من 10 في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلاً من 3 طوابق في جميجمة، جنوب لبنان، مضيفة أن البحث عن ناجين تحت الأنقاض لا يزال مستمرا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن "رويترز".

هذا، وذكر مصدران أمنيان، أن أحد القتيلين في الغارة الإسرائيلية هو قائد ميداني في وحدة "الرضوان" التابعة لـ "حزب الله".