إعلام عبري يكشف عن تفاصيل انفجار هائل في تل أبيب

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جدة - نرمين السيد - جانب من موقع الانفجار في تل أبيب
ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، أسفر الانفجار عن إصابة شخصين في موقع سقوط المسيرة بتل أبيب.
وأظهرت لقطات من مكان الحادث أضرارًا في مبنى سكني على زاوية شارع شالوم عليخيم، مع تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن طائرة بدون طيار ربما ضربت العقار.
وتسبب الانفجار في أضرار جسيمة لحقت بالمناطق المحيطة بموقع الحاث في تل أبيب، كما غادر عشرات السكان منازلهم.
ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، هرعت قوات الشرطة الإسرائيلية والإطفاء والإنقاذ إلى المنطقة، وأبلغت وسائل إعلام إسرائيلية بعدم وجود حريق، ولم يعرف بعد مصدر الانفجار.
وذكرتوقالت قيادة الجبهة الداخلية: "لم يتم رصد أي تسلل جوي إلى المنطقة الوسطى للبلاد، وبالتالي لم يتم إطلاق أي إنذار - الحادث قيد التحقيق".
وقالت السلطات في المنطقة إنه لم يتم رصد أي تسلل جوي إلى المنطقة الوسطى للبلاد، وبالتالي لم يتم إطلاق أي إنذار، موضحة أن الحادث قيد التحقيق.
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