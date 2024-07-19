انفجار تل أبيب.. ارتفاع أعداد المصابين إلى هذا الرقم

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جدة - نرمين السيد - انفجار تل أبيب
وذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه تم نقل شخصين من المصابين إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، بعد إصابتهما بشظايا من مكان الانفجار الهائل الذي وقع منذ قليل.
وكانت "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام عبري، بسماع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب وتصاعد أعمدة الدخان.
وذكرت وسائل الإعلام، أن ذلك جاء نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة بن يهودا في تل أبيب.
وكانت مصادر أمنية، قالت اليوم الخميس، إنَّ شخصين على الأقل قتلا، وأصيب أكثر من 10 في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلاً من 3 طوابق في جميجمة، جنوب لبنان، مضيفة أن البحث عن ناجين تحت الأنقاض لا يزال مستمرا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن "رويترز".
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