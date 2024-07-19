القاهرة الإخبارية تنشر المشاهد الأولية لـ انفجار تل أبيب (فيديو)

نشرت قناة القاهرة الإخبارية مقطع يتضمن مشاهد للحظة وقوع الانفجار في تل أبيب.





وذكرت القناة منذ قليل أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية زيادة عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب.

جاء ذلك بعد تقارير عن دوي انفجارات كبيرة وتصاعد أعمدة الدخان في المدينة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن وسائل إعلام عبرية.

وذكرت التقارير أن الانفجار وقع بسبب عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة بن يهودا في تل أبيب.

وأظهرت اللقطات من موقع الحادث أضرارًا جسيمة في مبنى سكني عند زاوية شارع شالوم عليخيم، مع ورود تقارير غير مؤكدة تشير إلى احتمال أن تكون طائرة بدون طيار هي التي ضربت المبنى.

وقد خلفت الانفجارات أضرارًا كبيرة في المنطقة، مما أثار حالة من الفوضى والهلع بين السكان المحليين.

وتجري السلطات تحقيقات مكثفة لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من صحة التقارير المتعلقة بالطائرة بدون طيار.