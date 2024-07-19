عاجل.. تعطل أنظمة معلوماتية في 3 شركات طيران هندية

جدة - نرمين السيد - أعلنت 3 شركات طيران هندية، اليوم الجمعة، تعطل أنظمة معلوماتية بها، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" عن وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد انضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. كما أعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا أنها تواجه مشاكل فنية "واسعة"، محذرة من إلغاء رحلات. وبالمثل، تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك. وأعلنت شركات الطيران في أمريكا وإسبانيا وهولندا وتركيا وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة عن تعرض مطاراتها لمشاكل تقنية، وتأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية.

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