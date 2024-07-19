رئيس وزراء بريطانيا: سنعمل على تسريع تسليم المساعدات الحيوية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كير ستارمر ـ رئيس وزراء بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب العال، كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن حكومته ستعمل على تسريع تسليم معدات المساعدات الحيوية إلى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي تصريحات له، أمس الخميس، قال رئيس الوزراء البريطاني إن "أوكرانيا تقاتل كل يوم من أجل الشعوب الأوروبية وسنقف معها مهما تطلب الأمر"، معربًا عن رغبة بلاده في زيادة تعاوننا مع شركائنا في مجالي الدفاع والأمن، وسنواصل دعم أوكرانيا. كما أكد أن بريطانيا ستعيد بناء روابط الثقة والصداقة مع الدول الأوروبية.

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