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أحمد جودة - القاهرة - وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل الهجوم على ميناء الحديدة.. 18 طائرة و10 أطنان متفجرات

تفاصيل القصف الإسرائيلي على مدينة الحديدة.. كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع تابعة لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن.

تفاصيل الهجوم

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الهجوم نفذ بواسطة 18 طائرة مقاتلة، معظمها من طراز إف-35 وإف-15، حيث أسقطت الطائرات أكثر من 10 أطنان من المتفجرات على أهداف للحوثيين في منطقة ميناء الحديدة.

الأضرار الناجمة

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة للرافعات المستخدمة لتفريغ حاويات الذخيرة، بالإضافة إلى إتلاف العديد من خزانات النفط. يُذكر أن ميناء الحديدة يعد منفذًا رئيسيًا لنقل الوسائل الحربية الإيرانية إلى الحوثيين، إذ يُقدر أن نحو 80% من هذه الوسائل تصل عبره.

تأثير الهجوم

حسب التقديرات الإسرائيلية، سيستغرق الحوثيون ما بين 6 إلى 12 شهرًا لاستعادة الميناء وإصلاح الأضرار التي لحقت به.

معلومات استخباراتية

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن "الهجوم تم تنفيذه بعد جمع معلومات استخباراتية لفترة طويلة، وكنا ننتظر الفرصة المناسبة لتنفيذه". وأضاف المصدر: "حتى لو كانت هناك أسابيع من الضربات المتبادلة مع الحوثيين، فإنها ستكون رادعة أكثر من الضرر الناجم إذا لم نهاجم".