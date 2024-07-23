العالم اليوم - ارتفاع أرباح موبايلي السعودية 33% في الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:24 مساءً - حققت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية ربحا صافيا قدره 661 مليون ريال (176.22 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 497 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع بلغ 33 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن أرباحها الصافية لفترة الأشهر الستة الأولى من 2024 بلغت 1.299 مليار ريال مقابل 962 مليون ريال قبل عام أي بزيادة بلغت 35 بالمئة.

وبحسب بيان الشركة فإن إيرادتها في الربع الثاني ارتفعت لتصل إلى حوالي 4.5 مليار ريال بزيادة سنوية 4.6 بالمئة، وهو ما عزته إلى نمو إيرادات جميع قطاعاتها، مدعوما بالنمو في قطاع الأعمال.

وبلغت النفقات الرأسمالية في الربع الثاني 386 مليون ريال لتصل قيمتها الإجمالية للنصف الأول من العام الجاري إلى 609 ملايين ريال، والتي ركزت على تطوير الشبكة وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس (5G)، وإنترنت الأشياء، ومراكز البيانات.

وحققت موبايلي زيادة في قاعدة العملاء لديها ليصل عدد مشتركي الهاتف المتنقل إلى 12.2 مليون عميل، ومشتركي الألياف الضوئية إلى 298 ألف عميل.