نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يبلغ ترامب قراره ارسال وفد إلى روما لبحث الصفقة "المنتظرة" مع حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، أنه سيرسل وفدا إلى روما لبحث صفقة تبادل الأسرى، معتبرا أن "هناك بعض التقدم في المحادثات بسبب الضغط العسكري".

وأضاف نتنياهو أن "الوقت سيظهر إذا كنا قريبين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

من جهته قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، خلال استقباله نتنياهو في فلوريدا، مساء الجمعة، إن "تصريحات هاريس بشأن إسرائيل تنم عن عدم احترام"، مؤكدًا: "علاقتي بنتنياهو لم تكن سيئة أبدا"، وأضاف "يجب إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فورا".

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق من اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) ويليام بيرنز مع مسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل وقطر ومصر في روما، الأحد القادم، في مسعى لإتمام اتفاق بشأن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.

وقوبلت زيارة نتنياهو للولايات المتحدة في 24 يوليو باحتجاجات حاشدة حيث تجمهرت أعداد كبيرة من المحتجين أمام مبنى الكونجرس وأمام الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو مطالبين السلطات باعتقاله بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها في غزة.