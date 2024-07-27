العالم اليوم - أسعار النفط تتراجع في أسبوع بسبب ضعف الطلب من الصين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 11:18 صباحاً - تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5بالمئة، الجمعة، لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات.

تحركات الأسعار

خلال تداولات الجمعة، انخفض سعر خام برنت 1.24 دولار أو 1.5 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 81.13 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل.

وتراجع برنت بأكثر من واحد بالمئة على مدى الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الأميركي أكثر من ثلاثة بالمئة.

وقال جورج خوري رئيس قسم الأبحاث والتعليم لدى شركة "سي.أف.أي": "دعمت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التي جاءت أفضل من المتوقع أمس سوق النفط الخام في البداية. لكن هذه المكاسب بددتها المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب الصيني على النفط".

وأظهرت بيانات قبل أيام انخفاض إجمالي واردات الصين من زيت الوقود 11 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، ما أثار مخاوف إزاء توقعات الطلب من الصين.

وقال بوب يوجر مدير إدارة العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو في نيويورك "الطلب الصيني يتجه نحو التدهور هنا، كما أن أسعار النفط الخام تتجه نحو الانخفاض".

وأضاف يوجر أن الاقتصاد الصيني يواجه خطر الدخول في دورة انكماشية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بسبب تراجع الطلب.

ومن المتوقع أيضا أن يتراجع الطلب الأميركي على النفط مع استعداد مصافي التكرير الأميركية لخفض الإنتاج بسبب اقتراب نهاية موسم الإجازات الصيفية في أوائل سبتمبر.

وتأثرت الأسعار أيضا بآمال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.