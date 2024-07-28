العالم اليوم - مصر تعلق على هجوم مجدل شمس

انتم الان تتابعون خبر مصر تعلق على هجوم مجدل شمس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 05:18 مساءً - حذرت مصر، الأحد، من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بما "قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة".

وجاء في بيان للخارجية: "تؤكد مصر على أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب، كما تناشد القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، التي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

كما أضاف البيان: "تجدد مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأدى الهجوم على مجدل شمس إلى ارتفاع حصيلة التوتر في المنطقة والمخاوف من اتساع كرة النار، التي اشتعلت بالفعل على جبهة لبنان عقب يوم من هجوم 7 أكتوبر.

وتتهم إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الضربة التي أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، في حين ينفي الحزب أي مسؤولية أو ارتباط له بالحادث.