الصحة العالمية: الدولة المصرية تتمتع بنظام صحي قوي ومتطور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 06:31 مساءً - أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة حنان بلخي، إن الدولة المصرية تتمتع بنظام صحي قوي ومتطور، مضيفة أن المنظمة حريصة على تقديم كل أدوات الدعم اللازم للمساهمة في تحقيق النجاح لمسيرتها الصحية؛ لذا فإن المنظمة ستظل دائمًا شريكًا أساسيًا في الخروج بدلالات إرشادية كثيرة خلال الفترات المقبلة لأمراض مختلفة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المديرة الإقليمية، اليوم الأحد، خلال افتتاح احتفالية المجلس الصحي المصري، التي عقدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لإطلاق الدلائل الإرشادية المصرية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ونواب وزير الصحة ومساعديه، وعددٍ من قيادات الوزارة.

وأشارت بلخي إلى دور الدلائل الإرشادية في تحقيق العدالة الصحية، وتقديم خدمة صحية موحدة بجميع المنشآت الطبية.