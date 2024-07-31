نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حماس تعلن تفاصيل اغتيال إسماعيل هنية في طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي بالحركة إسماعيل هنية، إثر غارة إسرئيلية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان، إن رئيسها إسماعيل هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وأضافت الحركة في بيانها: "تنعى الحركة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان عن "استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد حراسه نتيجة قصف منزلهما في طهران".

وأضاف: "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران" وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.