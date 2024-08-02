نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس" تنفي تعيين خالد مشغل خلفا لهنيّة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت حركة "حماس" ما تردد عن تعيين خالد مشعل رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل مؤخرا.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحركة الفلسطينية في قطاع غزة باسم نعيم لوكالة "نوفوستي": "لا يوجد شيء جديد بشأن العمل الداخلي لحماس".

وأشار نعيم إلى أن "انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة يجب أن يتم بعد عقد اجتماع مجلسها الاستشاري، وبعد ذلك يجري الإعلان رسميا عن تعيين رئيس جديد لمكتب "حماس" السياسي".

وقال مصدر مسؤول في "حماس": "ننفي تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية، وسنعلن عنه رسميا بعد إجراء الانتخابات التي ستجرى بعد اجتماع المجلس الاستشاري للحركة وسيتم الإعلان عن اسم (الرئيس الجديد للمكتب السياسي ) رسميا بعد الاجتماع".