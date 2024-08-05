العالم اليوم - الدعوات لمغادرة لبنان مستمرة.. وآخرها من اليابان وتركيا

انتم الان تتابعون خبر الدعوات لمغادرة لبنان مستمرة.. وآخرها من اليابان وتركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - أصبحت اليابان وتركيا أحدث الدول التي حذرت مواطنيها من البقاء في لبنان، على وقع المخاوف من شن هجمات من حزب الله أو إيران على إسرائيل والتوقعات برد مضاد.

وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية تنبيه سفر، حثت فيه مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد في ضوء التوترات المتصاعدة.

كما تحث تركيا مواطنيها على مغادرة لبنان إذا لم يكونوا بحاجة إلى البقاء، بسبب احتمال تدهور الوضع الأمني ​​هناك بسرعة، كما تقول وزارة خارجيتها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الأتراك في لبنان يجب أن يكونوا حذرين، وألا يذهبوا إلى محافظات النبطية وجنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل، ما لم يكن ذلك ضروريا".

وأضافت: "أولئك الذين لا يحتاجون إلى البقاء في لبنان يجب أن يغادروا بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية تعمل"، مضيفة أن الأتراك يجب أن يتجنبوا السفر إلى لبنان ما لم يكن ذلك ضروريا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دعا عدد كبير من الدول مواطنيها لمغادرة لبنان، كما أعلنت شركات طيران عدة وقف رحلاتها إلى المنطقة.

وتصاعدت التوترات منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد يوم من غارة إسرائيلية جنوبي بيروت قتلت القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.