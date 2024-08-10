العالم اليوم - بضربات الترجيح.. مانشستر سيتي يتوج بدرع المجتمع

انتم الان تتابعون خبر بضربات الترجيح.. مانشستر سيتي يتوج بدرع المجتمع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 11:18 مساءً - توّج مانشستر سيتي بطلا لدرع المجتمع الإنجليزي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه على حساب جاره مانشستر يونايتد، بعدما أسقطه بركلات الترجيح 7-6، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، السبت، على ملعب ويمبلي.

وسجل هدفي النسخة الـ102 من البطولة التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس، البديلان الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو ليونايتد (82) والبرتغالي برناردو سيلفا لسيتي في الدقيقة (89).

وأضاع جادون سانشو والإيرلندي الشمالي جوني إيفانز ركلتيهما الرابعة والثامنة تواليا، حيث تصدّى حارس المرمى البرازيلي إيدرسون بمساعدة العارضة لركلة الأول، فيما سدّد الثاني ركلته فوق المرمى.

وسجل السويسري مانويل أكانجي ركلته الحاسمة، مهديا فريقه لقبا غائبا عن خزائنه منذ العام 2019 حين هزم ليفربول بالطريقة عينها.

وثأر فريق المدرب بيب غوارديولا بهذا الفوز من غريمه في المدينة الذي حرمه من التتويج بلقب كأس إنجلترا الموسم الماضي، عندما غلبه 2-1 على الملعب عينه بهدفي غارناتشو وكوبي ماينو ليونايتد مقابل هدف البلجيكي جيريمي دوكو لسيتي.

ويفتتح مانشستر يونايتد الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي في 16 الحالي باستضافة فولهام، في حين يحل مانشستر سيتي الطامح إلى لقب خامس تواليا ضيفا على تشلسي في 18 منه.