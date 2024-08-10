العالم اليوم - الجزائري جمال سجاتي يحرز برونزية سباق 800 متر في الأولمبياد

انتم الان تتابعون خبر الجزائري جمال سجاتي يحرز برونزية سباق 800 متر في الأولمبياد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 11:18 مساءً - أحرز العداء الجزائري جمال سجاتي أول ميدالية أولمبية في مسيرته، بعد حلوله ثالثا في سباق 800 متر السبت في أولمبياد باريس.

ونال سجاتي (25 عاما) البرونزية بعد حلوله ثالثا وتسجيله 1:41.50 دقيقة وراء بطل السباق الكيني إيمانويل وانيونيي (1:41.19 دقيقة)، ووصيفه بطل العالم الكندي ماركو أروب (1:41.20 دقيقة).

وفي اللفة الأولى، تعمّد سجاتي البقاء في الجزء الخلفي من مجموعة المتسابقين، لكن في الثانية شنّ هجوما قويا لم يكن كافيا لاجتياز وانيونيي وأروب.

وقال سجاتي: "كنت أريد أن أسمع النشيد الجزائري ولكن على الرغم من عدم حصول ذلك، فقد تمكنت من ضمان مكان على منصة التتويج".

وأضاف: "كان السباق سريعا جدا وربما أسرع سباق في تاريخ المنافسة. كان هناك 5 رياضيين يملكون أفضل توقيت لهم، كانت أول تجربة لي في الأولمبياد وأنا سعيد بما حققته".

وتابع قائلا: "عمري 25 عاما ولا يزال أمامي أولمبياد لوس أنجلوس وهناك بطولة العالم المقبلة، وربما أغيّر اختصاصي وأشارك في سباقين وأهدي ميدالية للجزائر وللعرب".

جدير بالذكر أن سجاتي نال فضية السباق في بطولة العالم 2022 في يوجين، كما سبق له تسجيل أفضل زمن لعام 2024 في سباق 1000 متر، عندما قطع المسافة بـ2:13.97 دقيقتين خلال لقاء جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

وكان سجاتي قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات، إلا أنه اضطر الى الانسحاب إثر إصابته بفيروس كورونا بعيد وصوله إلى العاصمة اليابانية، ما أجبر المنظمين على وضعه في الحجر الصحي حينذاك.