العالم اليوم - عشرات الصواريخ تنطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر عشرات الصواريخ تنطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 03:28 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت 20 صاروخا على الأقل أطلقوا من لبنان باتجاه مدينة نهاريا، في حين أعلنت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية عن اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الدفعة الصاروخية طالت 8 بلدات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

من جانبه، أعلن حزب الله أن عناصره قصفت المقر المستحدث لقيادةالفرقة 146 في جعتون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، مضيفاً أن القصف جاء رداً على الاعتداءات على قرى جنوبية خصوصا بلدة معروب.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن صفارات إنذار وانفجارات قوية دوت في في نهاريا وبلدات بالجليل الأعلى في أعقاب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.