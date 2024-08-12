العالم اليوم - السعودية للخدمات الأرضية تفوز بعقد قيمته 400 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 06:24 مساءً - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية الاثنين فوزها بعقد قيمته الإجمالية 1.5 مليار ريال (399.65 مليون دولار) من شركة خدمات الطيران (طيران الرياض).

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن العقد يتعلق بتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لجميع رحلات طيران الرياض شاملة خدمات الساحة وخدمات صالات الركاب للرحلات الداخلية والدولية.

وأوضحت أن العقد يبدأ في أول سبتمبر المقبل، ومدته أربع سنوات ونصف مع أفضلية التمديد لسنتين اضافيتين، مشيرة إلى أن هذه القيمة لكامل المدة، اي ست سنوات ونصف السنة، بحسب وكالة رويترز.