العالم اليوم - مسلحون يخطفون 20 طالبا نيجيريا في كمين بشمال البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - قالت الشرطة النيجيرية، يوم الجمعة، إن مسلحين نصبوا كمينًا لسيارات 20 طالبًا جامعيًا نيجيريًا على الأقل في المنطقة الوسطى الشمالية من البلاد.

وكان الطلاب يسافرون إلى الجنوب لحضور مؤتمر لطلاب الطب عندما تعرضوا لكمين في ولاية بينو مساء الخميس، وفقًا للمتحدثة باسم شرطة بينو كاثرين أنين.

ووقع الهجوم على طول طريق أوتوكبو في بينو، وهو نقطة ساخنة سيئة السمعة للاختطاف.

وأصبحت عمليات الاختطاف هذه شائعة في أجزاء من شمال نيجيريا، حيث تستغل العشرات من الجماعات المسلحة الوجود الأمني المحدود لتنفيذ هجمات في القرى وعلى طول الطرق الرئيسية.

ويتم إطلاق سراح معظم الضحايا فقط بعد دفع فدية تصل أحيانًا إلى آلاف الدولارات. كما أجبرت الهجمات العديد من الأشخاص على الإحجام عن القيام برحلات برية.

وكان الطلاب المختطفون في بينو من جامعة مايدوغوري وجامعة جوس، وكلاهما في شمال نيجيريا.

وأدانت مجموعات الطلاب التابعة لهم الهجمات وحثت السلطات على تأمين إطلاق سراحهم.

ولم يتضح على الفور المجموعة التي نفذت الهجوم أو المكان الذي تم فيه نقل الأسرى، بينما لم تقدم الشرطة أي تحديث بشأن جهود الإنقاذ.

قال إيجاباني باجام، أحد زعماء الطلاب من جامعة مايدوغوري، في بيان دعا فيه إلى العودة الآمنة للطلاب: "لقد فجعنا بهذا العمل غير المبرر".