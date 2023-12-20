انت الأن تتابع خبر فيديو .. ما هي بندقية الغول التي أعلن عنها القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، الأربعاء، عن بندقية عدنان الغول المخصصة لعمليات القنص.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها كتائب القسام تحت عنوان "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"، بعض مراحل تصنيع القناصة من طرف عناصر المقاومة بالإضافة إلى تجريبها في حقل الرمي.

وأطلقت كتائب القسام، هذه التسمية على القناصة، تخليدًا للقيادي السابق في القسام عدنان الغول والذي استشهد بعد قصف سيارة كان على متنها في 2004، وكان القيادي السابق عدنان الغول، مهندس التصنيع العسكري في القسام والمسؤول عن تطوير الصواريخ.