انت الأن تتابع خبر القسام تستهدف ناقلة جند وبيان من هيئة البث الإسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بدورها، أدانت حركة حماس بشدة تحريض إسرائيل على مؤسسات أممية تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، بينها منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

ودعت حماس الأممَ المتحدة إلى عدم الرضوخ لابتزازات وتهديدات الاحتلال الإسرائيلي وسعيه لقطع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني.

من ناحية ثانية، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ في بلدة شلومي بالجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 4 صواريخ سقطت من جنوب لبنان في بلدة شلومي بالجليل الغربي دون وقوع إصابات أو أضرار.

كما دوت صفارات الإنذار في بلدة شلومي بالجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان، وفي منطقة الجليل الأعلى.