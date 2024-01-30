انت الأن تتابع خبر مستعربو الاحتلال يغتالون ثلاثة شبان داخل مستشفى بجنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدمت قوة خاصة إسرائيليّة من المستعربين، فجر الثلاثاء، على اغتيال 3 من الشبان الفلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فيما أفادت مصادر فلسطينية سماع دوي اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى ابن سينا في الجهة الغربية من مدينة جنين.

ونعت كتائب القسام- كتيبة جنين، الشهداء الثلاث، وقالت في بيانٍ مقتضب: "ننعى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، الشهيد القسامي محمد وليد جلامنة، والشهيد المجاهد محمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والشهيد المجاهد باسل أيمن الغزاوي، الذين ارتقوا فجر هذا اليوم بعد عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة من المستعربين أثناء تسللهم لمستشفى ابن سينا".



وأضافت" "نؤكد بأن عملية الإغتيال الجبانة ستكون جحيماً على المحتل ومستوطنيه في كل ربوع فلسطين وأن الدم سيُقابل بالدم ولن تذهب هذه التضحيات سُدى".