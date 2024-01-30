انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد جرحى جيش الاحتلال بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ إصابة 6 من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبذلك يرتفع عدد الجرحى المعلن عنهم إلى 2771 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح جيش الاحتلال أنّ 1276 من هؤلاء العسكريين أصيبوا في الهجوم البري على قطاع غزة، ويتلقى 388 عسكريًا إسرائيليًا العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة، 39 منهم إصاباتهم خطيرة، و240 إصاباتهم متوسطة و109 إصابتهم خفيفة.

بينما بلغ عدد قتلى جيش الاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى" 557، بينهم حوالي 220 منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر الماضي.