انت الأن تتابع خبر اشتباكات وقصف عنيف على خانيونس .. وعشرات الشهداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر فلسطينية استشهاد عدد من الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، فجر الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ 116 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عدّة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت منزلًا على الأقل في حي الجنينة، كما قصفت طائرات الاحتلال هدفًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي للمخيم، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر لـ(وفا) بوقوع اشتباكات وقصف عنيف على منطقة بطن السمين وحي الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم استهداف مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف في المكان ومحيطه، كما تجدّد، فجر الثلاثاء، القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة

وكان استشهد 20 مواطنًا على الأقل، وأصيب آخرون، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، مساء امس الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة.