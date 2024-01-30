انت الأن تتابع خبر حماس ترد على إعدام الاحتلال لشبان داخل مستشفى بجنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعت حركة حماس استشهاد شبان من عناصرها، وقالت "نزف شهداء جنين ونؤكد أن جرائم العدو لن تمر دون رد".

واعتبرت الحركة أن "إقدام الاحتلال على إعدام 3 مواطنين بالرصاص داخل مستشفى وأحدهم على سرير المرض جريمة حرب متكاملة الأركان"، وأكدت أن "المقاومة لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان".

هذا وأشار المدير العام لصحة جنين وسام صبيحات إلى أن اغتيال 3 شبان فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في جنين "خرق جديد من قوات الاحتلال لكل الأعراف والقوانين الدولية".

من جانبها طالبت وزارة الصحة الفلسطينية "بوضع حد لسلسلة جرائم الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين والمراكز الصحية بغزة والضفة".

وأكد رئيس قسم الجراحة في مستشفى ابن سينا أن القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المستشفى اعتدت على الأطقم الطبية وعلى أمن المستشفى، قبل اغتيالها الشبان.